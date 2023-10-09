 
مباشر
عاجل
القناة 12 :هناك حوالي 40 فتحة بالسياج الحدودي بين قطاع غزة ومستوطنات الغلاف

القناة 12: القوات الإسرائيلية تقصف مسجدا في غزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

القناة 12: القوات الإسرائيلية تقصف مسجدا في غزة (فيديو)
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6un

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية قصفت أهدافا داخل مسجد في مخيم الشاطئ غرب غزة.

إقرأ المزيد
"طوفان الأقصى" في يومها الثالث.. هجوم "القسام" متواصل وإسرائيل تستعد لحرب "صعبة ومكلفة"

وقالت القناة إن سلاح الجو هاجم موقعين عملياتيين لحماس، يقع أحدهما في قلب أحد المساجد في مخيم الشاطئ للاجئين.

يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف هذه الليلة 500 هدف في قطاع غزة.

وأفادت مراسلتنا بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي أشرف الليلة الماضية من مقر قيادة وإدارة أعمال سلاح الجو في تل أبيب، على قيام القوات الجوية باستهداف منشاة عملياتية لحركة حماس تقع في قلب مسجد في منطقة جباليا، وذلك كجزء من سلسلة ضربات جوية واسعة النطاق يشنها جيش إسرائيل في قطاع غزة.

وأفادت مصادر إعلامية بارتفاع عدد المساجد التي دمرتها إسرائيل منذ بدء غاراتها على قطاع غزة إلى 4.

المصدر: القناة 12+ شهاب + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا