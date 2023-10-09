القناة 12: القوات الإسرائيلية تقصف مسجدا في غزة (فيديو)

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية قصفت أهدافا داخل مسجد في مخيم الشاطئ غرب غزة.

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وقالت القناة إن سلاح الجو هاجم موقعين عملياتيين لحماس، يقع أحدهما في قلب أحد المساجد في مخيم الشاطئ للاجئين.

يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف هذه الليلة 500 هدف في قطاع غزة.

דיווחים בעזה: ישראל תקפה הבוקר מטרות בתוך מסגד במחנה הפליטים שאטיhttps://t.co/cmm2SPEp3hpic.twitter.com/HefDnfkufi — החדשות - N12 (@N12News) October 9, 2023

وأفادت مراسلتنا بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي أشرف الليلة الماضية من مقر قيادة وإدارة أعمال سلاح الجو في تل أبيب، على قيام القوات الجوية باستهداف منشاة عملياتية لحركة حماس تقع في قلب مسجد في منطقة جباليا، وذلك كجزء من سلسلة ضربات جوية واسعة النطاق يشنها جيش إسرائيل في قطاع غزة.

وأفادت مصادر إعلامية بارتفاع عدد المساجد التي دمرتها إسرائيل منذ بدء غاراتها على قطاع غزة إلى 4.

مراسل شهاب: طائرات الاحتلال تدمر المسجد الغربي في مخيم الشاطئ، غرب غزة pic.twitter.com/8FKxpAldY8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 9, 2023

المصدر: القناة 12+ شهاب + RT