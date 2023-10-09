"حزب الله" يعلن مقتل 4 من عناصره في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" مقتل 4 من عناصره في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

ونشر "حزب الله" أسماء 3 من القتلى جراء القصف الإسرائيلي وهم علي حسن حدرج وعلي رائف فتوني وحسام محمد إبراهيم.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل.

ويأتي تأكيد الجيش الإسرائيلي بعد أن أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن مسلحين فجروا السياج الحدودي وتسللوا إلى داخل إسرائيل، وجرت اشتباكات مسلحة معهم.

وطالبت السلطات الإسرائيلية يوم الاثنين من سكان المستوطنات الواقعة على حدود لبنان بدخول الملاجئ فورا.

ويوم أمس الأحد، أعلن "حزب الله"، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

المصدر: وكالات+RT