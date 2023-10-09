مصدر في البنتاغون: الولايات المتحدة قادرة على التوفيق بين المساعدات العسكرية لإسرائيل وأوكرانيا

أعلن مصدر كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق التوازن بين المساعدات العسكرية لإسرائيل مع الدعم المستمر لأوكرانيا والحفاظ على قدراتها الدفاعية الخاصة.

وقال المصدر: "نحن قادرون على مواصلة دعمنا لكل من أوكرانيا وإسرائيل، وكذلك الحفاظ على استعدادنا القتالي العالمي".

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وذكرت صحيفة Business Insider في وقت سابق أن المساعدات لأوكرانيا شغلت اهتمام واشنطن، وتم إرسال الأسلحة إلى هناك حتى من إسرائيل، ولكن الأعمال القتالية الجديدة في إسرائيل يمكن أن تغير هذا الوضع.

وأضافت أنه تم استنفاد الاحتياطيات العسكرية الأمريكية، والقدرة الإنتاجية ليست كافية لتأمين احتياجات أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر بأن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من واشنطن تزويدهم بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" وذخائر أخرى والتعاون في جمع المعلومات الاستخبارية.

ويتوقع الخبراء أنه سيتعين على واشنطن "اختيار من ستساعد: أوكرانيا أو إسرائيل".

المصدر: نوفوستي