 
مباشر

مصدر في البنتاغون: الولايات المتحدة قادرة على التوفيق بين المساعدات العسكرية لإسرائيل وأوكرانيا

أخبار العالم

مصدر في البنتاغون: الولايات المتحدة قادرة على التوفيق بين المساعدات العسكرية لإسرائيل وأوكرانيا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w737

أعلن مصدر كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق التوازن بين المساعدات العسكرية لإسرائيل مع الدعم المستمر لأوكرانيا والحفاظ على قدراتها الدفاعية الخاصة.

وقال المصدر: "نحن قادرون على مواصلة دعمنا لكل من أوكرانيا وإسرائيل، وكذلك الحفاظ على استعدادنا القتالي العالمي".

إقرأ المزيد
مراسل RT: البنتاغون يأمر مجموعة
مراسل RT: البنتاغون يأمر مجموعة "حاملة طائرات هجومية" بالإبحار قرب إسرائيل

وذكرت صحيفة Business Insider في وقت سابق أن المساعدات لأوكرانيا شغلت اهتمام واشنطن، وتم إرسال الأسلحة إلى هناك حتى من إسرائيل، ولكن الأعمال القتالية الجديدة في إسرائيل يمكن أن تغير هذا الوضع.

وأضافت أنه تم استنفاد الاحتياطيات العسكرية الأمريكية، والقدرة الإنتاجية ليست كافية لتأمين احتياجات أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر بأن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من واشنطن تزويدهم بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" وذخائر أخرى والتعاون في جمع المعلومات الاستخبارية.

ويتوقع الخبراء أنه سيتعين على واشنطن "اختيار من ستساعد: أوكرانيا أو إسرائيل".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا