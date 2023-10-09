وزارة التعليم الروسية: سيتم تشغيل خط اتصال خاص لمساعدة الطلاب في منطقة النزاع بين إسرائيل وفلسطين

قال نائب وزير التعليم والعلوم الروسي قسطنطين موغيليفسكي، أن الوزارة على استعداد لتقديم المساعدة للطلاب الذين يجدون أنفسهم في منطقة النزاع بين إسرائيل وفلسطين، وسيتم إطلاق خط ساخن.

وأشار موغيليفسكي إلى أن وزارة التعليم والعلوم على اتصال دائم مع وزارة الخارجية الروسية، ويعمل ممثل القسم ضمن السفارة الروسية في تل أبيب.

وأكد موغيليفسكي: "إذا لزم الأمر، سنقدم المساعدة للطلاب الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم من الطلاب الذين يجدون أنفسهم في منطقة النزاع، كما سيتم تشغيل خط الاتصال الساخن التابع لوزارة التعليم والعلوم الروسية في المستقبل القريب جدا".

وأوضح: "في العام الماضي، عندما واجه العديد من الطلاب الروس الذين يدرسون في الغرب قيودا على حقوقهم، قدمت وزارة التعليم والعلوم الروسية المساعدة للجميع في الانتقال إلى الجامعات الروسية، لذا، حتى الآن ستوفر روسيا بالتأكيد لمواطنيها الحصول على فرصة للالتحاق بالجامعات الروسية، وللتعليم الجيد في وطنهم".

هذا وبحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وأمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي بموسكو، في وقت سابق، إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبدء المفاوضات.

وأطلقت حركة حماس أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

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المصدر: RT