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القسام تكشف صورة أحد الجنود الإسرائيليين القتلى جراء القصف الإسرائيلي

وزيرة الصحة الفلسطينية: إسرائيل تتعمد قصف المشافي والإسعاف ونناشد المجتمع الدولي التحرك للجم عدوانها

أخبار العالم العربي

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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين إن إسرائيل تتعمد قصف المشافي والإسعاف مناشدة المجتمع الدولي التحرك للجم عدوانها.

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ولفتت الكيلة إلى أن "الاحتلال يتعمد قصف المشافي والإسعاف وقتل وإصابة الطواقم في خرق للقوانين الدولية".

وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية "المجتمع الدولي التحرك للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج والإسعاف في غزة".

وكان مقطع فيديو أظهر تعرض سيارة إسعاف فلسطينية إلى قصف إسرائيلي.

المصدر: RT

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