النمسا توقف المساعدات للسلطة الفلسطينية "ردا على هجوم حماس"

قالت قناة ORF التلفزيونية، إن السلطات النمساوية، وسط تصاعد العنف في إسرائيل، أوقفت المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين.

ونقلت القناة عن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، تأكيده تعليقا مؤقتا للتمويل المخصص من النمسا، المخصص للسلطة الفلسطينية في إطار التعاون التنموي بين الطرفين.

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وأضاف الوزير النمساوي: "سنعلق مؤقتا جميع مدفوعات التعاون التنموي النمساوي المقدمة إلى [الفلسطينيين]".

ووفقا للوزير، يجري الحديث عن 19 مليون يورو تقدمها النمسا للسلطة الفلسطينية".

ونوه الدبلوماسي بأن الصراع حول إسرائيل سيتفاقم قبل أن تهدأ التوترات. ويتوقع أن يبقى الموضوع على جدول الأعمال الدولي لعدة أسابيع أو أشهر.

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات على قطاع غزة، وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: تاس