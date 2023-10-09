البنتاغون يحذر حزب الله من فتح جبهة جديدة مع إسرائيل

حذر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، حزب الله اللبناني من مغبة اتخاذ "قرار خاطئ" بفتح جبهة ثانية مع إسرائيل في خضم تصديها لهجمات حركة حماس في قطاع غزة.

وأعرب المسؤول في تصريح لصحافيين عن "قلق بالغ إزاء احتمال اتخاذ حزب الله القرار الخاطئ باختياره فتح جبهة ثانية في هذا النزاع".

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وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدا عسكري متسارعا وخطيرا ينذر بانتقال التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل إلى المنطقة الحدودية الإسرائيلية اللبنانية بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدات في جنوب لبنان بعد اشتباكات مع أربعة مسلحين تسللوا من الجنوب وقتلوا خلال المواجهات.

وتخيم حالة من التوتر الشديد على المنطقة الحدودية وتسود مخاوف جدية من توسع نطاق الصراع، خاصة وأن أي احتكاك على الجبهة الشمالية قد يفجر حربا بين إسرائيل وحزب الله.

وفي آخر التطورات، أعلن حزب الله اللبناني الاثنين أنه قصف ثكنتين إسرائيليتين ردا على مقتل 4 من عناصره في قصف إسرائيلي لجنوب لبنان، عقب محاولة تسلل إلى إسرائيل تبنتها حركة "الجهاد الإسلامي".

وقال حزب الله في بيان "قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتيبة تابعة للواء الغربي وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة".

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وكانت مصادر لبنانية قد ذكرت أن 4 مسلحين تسللوا إلى مواقع تتمركز فيها وحدة من القوات الإسرائيلية بعدما فجروا السياج ودارت بينهم وبين القوة الإسرائيلية اشتباكات، فيما ذكرت "القناة 12" العبرية أن قوات الجيش قتلت اثنين من المتسللين، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن اتساع رقعة القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان بعد استهداف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية على علو منخفض في سماء الجنوب.

وقالت أيضا إن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي وصولا إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية.

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل عددا من المسلحين المشتبه بهم الذين تسللوا من لبنان، فيما تشهد الجبهة الإسرائيلية الجنوبية تصعيدا مع حركة حماس.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على ثلاثة مواقع عسكرية لـ"حزب الله"، وقال إن الحادث على الحدود مع لبنان انتهى ولا يوجد تهديد بوقوع مزيد من الحوادث في المنطقة.

المصدر: وكالات