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إسرائيل تعلن شن غارات جوية على ثلاثة مواقع لـ"حزب الله"

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إسرائيل تعلن شن غارات جوية على ثلاثة مواقع لـ
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنهشنغارات جوية على ثلاثة مواقع عسكرية لـ"حزب الله"، وقال إن الحادث على الحدود مع لبنان انتهى ولا يوجد تهديد بوقوع مزيد من الحوادث في المنطقة.

وقال الجيش: "انتهى الحادث ولا يوجد أي تهديد بوقوع حادث أمني جديد. أثناء تبادل إطلاق النار، قصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي ثلاثة مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله". اثنتان منها كانتا مراكز مراقبة، والموقع الثالث استخدمته قوات "حزب الله" في حالات الطوارئ".

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وأضاف الجيش الإسرائيلي أن شخصين قتلا على يد القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات قرب الحدود مع لبنان، وعاد آخر إلى لبنان.

وأفادت مصادر محلية لبنانية في وقت سابق بأن المنطقة الحدودية مع إسرائيل تعرضت لقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي بأكثر من 4 غارات اليوم الاثنين.

ويوم أمس الأحد، أعلن "حزب الله"، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

المصدر: نوفوستي

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