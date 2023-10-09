مراسلنا: إصابة ضابط لبناني بجروح طفيفة بقصف إسرائيلي

أفاد مراسلنا بإصابة ضابط لبناني بجروح طفيفة بعد سقوط عدد من قذائف الهاون على مركز للجيش اللبناني في بلدة رميش جنوب البلاد.

وقال مراسلنا: "تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي. وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة".

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء الاثنين، أنها قصفت مركزين قياديين للقوات الإسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان: "بعد استشهاد 4 من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي".

وأضاف أن ذلك تم بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT بأن دفعة من الصواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق 13 قذيفة هاون نحو ثكنة برانيت المحاذية لبلدة رميش بجنوب لبنان.

المصدر: RT