الصحة الإسرائيلية: عدد الإسرائيليين الذين أصيبوا في هجوم "حماس" بلغ 2741 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن ما لا يقل عن 2741 شخصا أصيبوا في هجوم "حماس" على إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تيلغرام": "حتى الوقت الحالي، بلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات 2741 شخصا، 363 منهم في حالة خطيرة، وخلال الساعات الأخيرة وحدها، تم إدخال ما لا يقل عن 605 جرحى إلى المستشفيات، منهم 155 حالة خطرة بحسب الأطباء".

وبحسب إذاعة "كان" الحكومة الإسرائيلية، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة لتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الـ 800 شخص.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 560 شخصا.

وفي صباح يوم 7 أكتوبر تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، توغل مقاتلو حماس، بعد هجمات صاروخية واسعة النطاق، في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل.

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: تاس+ RT