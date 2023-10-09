القناة 12 الإسرائيلية: 9 مصابين جراء سقوط صواريخ على القدس

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط 9 مصابين جراء سقوط صواريخ على القدس، أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

وكانت مراسلتنا ذكرت أن صافرات الإنذار دوت في القدس، وأن انفجارات سمعت في شرق مدينة القدس.

من جانبها أعلنت كتائب القسام أنها قصفت "القدس المحتلة برشقة صاروخية ردا على قصف إسرائيل البيوت المدنية".

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية

المصدر: RT