إصابة 4 جنود إسرائيليين بـ"نيران صديقة" على الحدود اللبنانية

أصيب 4 جنود إسرائيليين مساء الأحد، قرب الحدود اللبنانية، جراء تعرضهم لنيران صديقة إثر محاولتهم تجاوز حاجز عسكري في المنطقة، حسبما أظهر تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي.

وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن قوات في الجيش الإسرائيلي كانت تقوم بأنشطة بالقرب من موشاف شتولا، المتاخم للمناطق الحدودية جنوبي لبنان، ورصدت "مركبة مجهولة".

وأضاف أن "المركبة وصلت مسرعة إلى حاجز عسكري أقيم في الموقع، وحاولوا تجاوز الحاجز، وردا على ذلك أطلقت القوة النار على المركبة وتبين فيما بعد أنها آلية عسكرية".

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وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إنه نتيجة إطلاق النار "أصيب أربعة جنود، أحدهم بجروح متوسطة والباقون بجروح طفيفة، وتم نقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي".

وكانت تقارير إسرائيلية قد أفادت بوقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، بـ"نيران صديقة"، قرب المناطق الحدودية جنوب لبنان، وذلك في أعقاب ورود أنباء عن "حدث أمني خطير" في المنطقة.

ونفت تقارير إسرائيلية أن تكون المناطق الشمالية قد شهدت تسلل أشخاص من لبنان برا أو بحرا، مشيرة إلى "حادث خطير غير أمني"، وذلك بعد أن تحدثت تقارير أولية عن شبهات بتسلل أشخاص من جنوب لبنان إلى "موشاف شتولا".

وكان "حزب الله" اللبناني أعلن الأحد أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وذلك بعد إعلان الحزب الله تأييده لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" السبت.

المصدر: "عرب 48" + وسائل إعلام إسرائيلية