كندا تعلن استعدادها لتقديم المساعدات اللازمة لإسرائيل

صرح رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأن حكومة بلاده جاهزة لتقديم كل المساعدات اللازمة لإسرائيل في ضوء تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن ترودو، أمس الأحد: "إلى أصدقائنا الإسرائيليين: الكنديون معكم. إن حكومة كندا جاهزة لدعمكم، ودعمنا للشعب الإسرائيلي لا يتزعزع".

وأدان ترودو الهجوم الفلسطيني على إسرائيل، داعيا لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، واعدا بالعمل مع شركاء كندا الدوليين من أجل إحلال السلام في المنطقة.

هذا وأفاد ترودو في صفحته على منصة "X" ("تويتر") أنه تخليدا لذكرى اليهود القتلى، أمر بتنكيس الأعلام الوطنية لكندا على مباني البرلمان في أوتاوا إلى نصف الصاري، وإضاءة البرج الرئيسي لهذا المجمع بأضواء زرقاء وبيضاء ترمز إلى ألوان العلم الإسرائيلي.

وأطلقت حركة حماس، السبت الماض، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: تاس