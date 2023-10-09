 
مباشر

ماكرون: زعماء فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا سيبحثون الوضع في إسرائيل

أخبار العالم

ماكرون: زعماء فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا سيبحثون الوضع في إسرائيل
AP Markus Schreiber
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w71w

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه و زعماء ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا سيبحثون الوضع في إسرائيل، يوم الاثنين.

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يتداعى لاجتماع طارئ حول إسرائيل الثلاثاء
الاتحاد الأوروبي يتداعى لاجتماع طارئ حول إسرائيل الثلاثاء

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، إن "مكافحة الإرهاب مهمة مشتركة لنا، ونحن سنواصل تنفيذها مع إسرائيل وشركائنا الدوليين".

وتابع: "سنجري اليوم مباحثات مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني لمواصلة مناقشة هذا الوضع".

وأعرب ماكرون عن تضامنه مع الشعب الإسرائيلي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا