ماكرون: زعماء فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا سيبحثون الوضع في إسرائيل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه و زعماء ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا سيبحثون الوضع في إسرائيل، يوم الاثنين.

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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، إن "مكافحة الإرهاب مهمة مشتركة لنا، ونحن سنواصل تنفيذها مع إسرائيل وشركائنا الدوليين".

وتابع: "سنجري اليوم مباحثات مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني لمواصلة مناقشة هذا الوضع".

وأعرب ماكرون عن تضامنه مع الشعب الإسرائيلي.

المصدر: نوفوستي