"هيومن رايتس ووتش": تصريحات غالانت عن حرمان الفلسطينيين في غزة من الغذاء والكهرباء جريمة حرب

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أعلن حرمان الفلسطينيين في غزة من الغذاء والكهرباء، ووصفتها بالمقززة.

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حول فرض الحصار على غزة بـ"المقززة" وجريمة الحرب.

إقرأ المزيد

وكتب مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة عمر شاكر في منشور على منصة "X": "تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت مقززة وحرمان السكان في أراض محتلة من الغذاء والكهرباء يشكل عقابا جماعيا".

وأضاف أن هذه النوع من الإجراءات يشكل "جريمة حرب مثله مثل استخدام التجويع سلاحا، وعلى المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب".

وقالت المنظمة إن هذا الأمر يعرض للخطر حياة 2.2 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي الساحق وغير القانوني.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، "إن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت عنصرية ووقحة وتنتمي لمنطق العصابات".

وأضاف قاسم أن تصريحات غالانت تستدعي موقفا واضحا من المجتمع الدولي.

إقرأ المزيد

وكان غالانت قد صرح في اجتماع للقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي بأنه أمر بفرض حصار كامل على غزة، قائلا إنه لن يكون هناك كهرباء ولا غذاء.

وأضاف "نقاتل الحيوانات البشرية ونتصرف وفقا لذلك"، وفق تعبيره.

وجاء قرار وزير الدفاع الإسرائيلي عقب جلسة تقييم في قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش بمنطقة بئر السبع.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن بعد ساعات من اندلاع الحرب أنه أمر عمليا بالتوقف عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وأطلقت فصائل فلسطينية يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT