إذاعة الجيش: إسرائيل قررت مواصلة الهجوم على غزة ولو كلف ذلك حياة الأسرى الذين تحتجزهم حماس

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب قررت مواصلة الهجوم على غزة ولو كلف ذلك حياة الأسرى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، إلا إذا توفرت معلومات مؤكدة حول مكانهم.

ההחלטה הישראלית: התקיפות ברצועה יבוצעו - גם במחיר פגיעה בחטופים הישראלים, למעט אם יש מידע מדויק על מיקומם @Doron_Kadoshpic.twitter.com/QcYq75QL8K — גלצ (@GLZRadio) October 9, 2023

وقررت إسرائيل الاثنين فرض حصار كامل على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود.

إقرأ المزيد

ووسط تواصل الاشتباكات في غزة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، أن تل أبيب ستصعد إجراءاتها ضد القطاع إلى حصار كامل يشمل حظر دخول الغذاء والوقود، واصفا ذلك بأنه جزء من معركة ضد "وحوش آدمية".

وأضاف غالانت في بيان مصور "نفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز كل شي مغلق"، علما بأن إسرائيل تفرض منذ أكثر من 15 عاما حصارا على القطاع حيث يعيش 2.4 مليون نسمة، مع السماح بدخول السلع الغذائية والأساسية عبر إسرائيل.

وفي وقت لاحق، أمر وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، شركة المياه الوطنية "ميكوروت" بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة "فورا"، وفق بيان لمكتب الوزير، وقال الوزير "الأمور لن تكون كما السابق".

وكان الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، قد أعلن أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة الليلة واليوم أدى إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين رفقة آسريهم من مقاتلي القسام.

وقال أبو عبيدة على قناته في "تيلغرام": "قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام".

إقرأ المزيد

وسبق أن حذر المتحدث باسم كتائب "القسام" من أن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية موزعين على جميع المحاور في قطاع غزة، "وعلى الجيش والحكومة الإسرائيلية عدم إخطاء التقدير".

وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" مسؤولية سلامة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتستمر الاشتباكات في قطاع غزة حيث حشدت إسرائيل تعزيزات في اليوم الثالث للعملية العسكرية المباغتة التي شنتها حماس وخلفت أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين ودفعت أكثر من 120 ألفا للنزوح في القطاع المحاصر.

وتمكنت الفصائل الفلسطينية منذ يوم السبت 7 أكتوبر، من أسر ما يزيد عن 100 إسرائيلي وفقا لوسائل إعلام عبرية، بعد اقتحامها المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية