هل ينهي حصار إسرائيل الشامل لغزة عملية " طوفان الأقصى"؟

قصف إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة.. وحصار شامل على القطاع وقطع كلي لإمدادات الكهرباء والطعام الوقود..

نتنياهو يقول إن الرد على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تجنيد ثلاثمئة ألف جندي احتياط ، وحديث لوسائل الإعلام الإسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 800.. تلك عناوين التحرك الإسرائيلي يقابله مشهد يصفه الفلسطينيون في غزة بعشوائيةِ القصف الإسرائيلي للمشافي لابل سياراتِ الإسعاف وطواقمها، أضف إليها عشراتِ الأبنية والمساجد والمنشآتِ والمدارس التي تستخدم كمراكز للإيواء.. حماس تؤكد أن مجازر إسرائيل توسع دائرة العنف وتؤجج غضب المقاومة.. وعليه أعلنت استهداف القدس وتل أبيب برشقاتٍ صاروخية ردًا على قصفِ إسرائيل للمنشآتِ المدنية في القطاع.. هذه الصورة تضع أسئلةً كثيرة ولعل أهمها.. هل يتجه الوضعُ نحو حربٍ شاملة وإقليمية؟ هل يدخل حزب الله اللبناني على خطِ المواجهة ؟ وماذا عن حربِ نتنياهو البرية الموعودة على قطاع غزة؟

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