جماهير الأهلي المصري تتضامن مع فلسطين وتشعل المدرجات (فيديو)

تضامنت جماهير الأهلي مع عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي خلال مباراة فريقهم أمام الإسماعيلي الأحد ضمن منافسات الجولة الـ3 من الدوري المصري.

أظهرت مقاطع فيديو حرص جماهير الأهلي على ترديد هتافات مؤيدة لفلسطين في مدرجات ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، مع تواصل العملية التي شنتها المقاومة في منطقة غلاف غزة ضد جنود جيش الاحتلال والمستوطنين.

وهتفت جماهير النادي الأهلي: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

جماهير الأهلي المصري تهتف "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، ليست جماهير مصر فقط هذه جماهير كل العرب ❤️#طوفان_الاقصىpic.twitter.com/fjulH0v38j — نحو الحرية (@hureyaksa) October 8, 2023

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كما رفعت أعلام فلسطين بكثافة في المدرجات، وهو أمر تكرر سابقا في أكثر من مناسبة حرصت جماهير الأهلي خلالها على التضامن مع القضية الفلسطينية.

ونجح الأهلي خلال المباراة بالفوز بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، مع بقاء مباراة مؤجلة له.

وكان نادي سيلتيك الاسكتلندي حافظ على عاداته بالتضامن مع القضية الفلسطينية حيث رفعت جماهيره أعلام فلسطين خلال مباراة الفريق ضد كيلمارنوك في الجولة الثامنة من الدوري الاسكتلندي، كما حملت يافطتين كتب عليهما "الحرية لفلسطين" و"النصر للمقاومة".

المصدر: "وسائل إعلام"