جماهير الرجاء المغربي تتضامن مع الشعب الفلسطيني على طريقتها الخاصة

عبرت جماهيرالرجاء الرياضي، عن دعمها للشعب الفلسطيني، على ضوء التطورات الأخيرة التي تعيشها فلسطين، وذلك في مباراة فريقها ضد المغرب التطواني، الأحد، في الجولة الـ6 من الدوري المحلي.

وتم رفع العلم الفلسطيني في المدرجات كافة، على أرضية الملعب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وهتفت الجماهير الرجاوية بأغنية "رجاوي فلسطيني"، المعروفة على المستوى العربي، وتخطت شهرتها حدود المغرب، والتي يدعمون من خلالها الشعب الفلسطيني ضد الهجمات الإسرائيلية، في الدقيقة السابعة من المباراة، في إشارة منهم إلى تاريخ شن المقاومة الفلسطينية لهجومها المباغت ضد الاحتلال.

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ويشار إلى أن فريق الرجاء الرياضي، يواجه نادي المغرب التطواني، وعين الفريق الأخضر على انتزاع ثلاث نقاط ثمينة، تقربه من كوكبة المقدمة.

وتمكن "النسور" من حسم اللقاء بفضل الهدف عند الدقيقة 53 عن طريق اللاعب آدم النفاتي، مستغلا النقص العددي للمغرب التطواني،الذي لعب اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه أيوب المودن قبل تسجيل الهدف بدقيقتين فقط.

ورفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، متساويا في عدد النقاط مع المغرب الفاسي الثالث، فيما تجمد رصيد المغرب التطواني عند النقطة العاشرة في الصف السابع، بنفس عدد نقاط الاتحاد الرياضي التوركي المتواجد في الرتبة الثامنة في جدول ترتيب الدوري المغربي.

المصدر: "وسائل إعلام مغربية"