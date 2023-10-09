الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 500 هدف لحماس والجهاد هذه الليلة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قصف الليلة أكثر من 500 هدف استراتيجي في قطاع غزة.

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ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو توثق استهدافه لعدد من المواقع في قطاع غزة.

وقال في بيان إن "الغارات الجوية أصابت أكثر من 500 هدف لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة خلال الليل".

وكان الجيش الإسرائيلي نشر قائمة جديدة بأسماء 16 جنديا قتلوا بينهم ضابط برتبة مقدم ما يرفع مجموع قتلاه إلى 73 جنديا.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين، بأن الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام السبت، خلف حتى الآن نحو 700 قتيل و2100 جريح وعشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

المصدر: RT+ ريا نوفوستي