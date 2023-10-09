الخارجية الفلسطينية تدين القصف الإسرائيلي على مدرسة

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، القصف الإسرائيلي، على قطاع غزة والذي استهدف مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تأوي مئات الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم.

وقالت الخارجية في بيان: "ندين القصف الوحشي الذي تعرضت له مدرسة تابعة للأونروا تأوي مئات المواطنين الفلسطينيين المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، ونعتبرها جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وجددت الوزارة إدانتها لـ"المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة والتي طالت عشرات الأسر والعائلات التي أبيدت أعداد منها بالكامل أو بشكل جزئي، وكذلك التدمير الوحشي المتواصل ضد المنازل والمؤسسات المدنية، والذي خلف الآلاف من الشهداء والمصابين والجرحى والأعداد في تزايد مستمر، وأدى أيضا إلى نزوح الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من منازلهم".

ودعت "العالم والدول والجهات الأممية المختصة لمراقبة جرائم الاحتلال والمجازر التي يرتكبها بغطاء من المجتمع الدولي الذي سارع بإعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال بارتكابها بحق الشعب الفلسطيني مجازر بشعة تحت شعار ما يسمى الدفاع عن النفس".

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" دخلت يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين إصابة 2382 شخصا، 22 منهم في حالة حرجة و345 في حالة خطيرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 436 فلسطينيا وإصابة 2271 بجروح متنوعة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

المصدر: RT