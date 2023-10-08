"طوفان الأقصى".. فيديو يوثق السيطرة الكاملة للمقاومة على مستوطنة بئيري

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد مقطع فيديو وثق سيطرة عناصر "كتائب القسام" بشكل كامل على مستوطنة بئيري.

ولا زال مقاتلو المقاومة يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع وتقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتيلن بالقذائف الصاروخية.

وأطلقت "حماس" فجر السبت عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

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واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

وفي المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 413 قتيلا وإصابة حوالي 2300 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أحصت إلى حد الآن مصرع 659 إسرائيليا وإصابة أكثر من 2100 آخرين في عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT