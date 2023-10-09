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لافروف: تراكم احتمالات الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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لافروف: تراكم احتمالات الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تراكم احتمالات الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية على خلفية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للوزير صباح اليوم، عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تابع لافروف أن إسرائيل أعلنت قطاع غزة "هدفا لعملياتها الانتقامية"، وأن هناك "غليانا خطيرا" يحدث على الضفة الغربية لنهر الأردن، واحتمالات الصراع تتراكم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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وشدد لافروف على أن روسيا تدين العنف بجميع أشكاله ومظاهره، وأضاف: "ندعو الجميع إلى الوقوف بحزم من أجل وقف أي أعمال عدائية".

وقال الوزير: "نؤكد على موقفنا الذي يندد بالعنف وإلحاق الضرر والتسبب في مقتل المواطنين على جانبي الصراع"، فيما دعت روسيا، جنبا إلى جنب مع جامعة الدول العربية، إلى "الوقف الفوري لكافة العمليات القتالية وإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: تاس

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