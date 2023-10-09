هل يرد العرب على تحرك الأساطيل الأمريكية لدعم إسرائيل؟

أكد مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك في تصريحات خاصة لـRT، أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في القاهرة مساء الأربعاء المقبل لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلي.

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وأوضح السفير مهند العكلوك أن فلسطين تتوقع أولا دعم الدول العربية للشعب الفلسطيني إزاء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم ، والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ، مشيرا إلى أن ما يحدث ما هو إلا سلسلة من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ تولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية التي تحتوي على عناصر إرهابية، مؤكدا أن فلسطين تتوقع من الأشقاء العرب أن يكون لهم موقف حازم ضد هذا العدوان ورسالة سياسية واضحة بأنه لن يحدث الأمن والأستقرار والسلام بالمنطقة إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وحول تحرك الأساطيل الأمريكية لدعم إسرائيل، أكد مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية ، أن فلسطين تتوقع دعما عربيا ليس معنويا فقط ، ولكن يتجاوز موضوع البيانات والقرارات وننتظر دعما على المستوى السياسي والمستوى الإغاثي ، والانساني، ودعما على الساحات الدولية، وأيضا على مستوى العلاقات الثنائية للدول العربية.

وحول إعلان عدد من الدول الأوروبية بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، أوضح السفير مهند العكلوك أن هناك قرارات من القمة العربية بشبكة أمان لدعم القرار السياسي الحر والوطني في دولة فلسطين بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، ولكن للأسف الدول العربية لا تلتزم بسداد هذا المبلغ والآن وقت التزام الدول العربية، لتخفيف الضغط الذي تمارسه الدول الأوروبية على فلسطين والشعب الفلسطيني لقبول ما يمكن قبوله من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، من واجب الأشقاء العرب أن يقوموا اليوم بالدعم الحقيقي على المستوى السياسي والمالي والإغاثي.

المصدر: RT