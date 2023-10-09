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القناة 12 :هناك حوالي 40 فتحة بالسياج الحدودي بين قطاع غزة ومستوطنات الغلاف

إعلام إسرائيلي: استمرار الاشتباكات في عدة محاور بغلاف غزة

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إعلام إسرائيلي: استمرار الاشتباكات في عدة محاور بغلاف غزة
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، بتبادل إطلاق نار بين قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين قرب مفرق النقب الغربي.

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يأتي ذلك، في وقت أفادت القناة باستمرار الاشتباكات في عدة محاور في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت القناة أيضا إن هناك عددا من الجرحى خلال اشتباكات تدور حاليا في سديروت، ونقلت عن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي قوله إن قوة من وحدة المظليين تشتبك مع المسلحين في سديروت.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أحبط مسلحا حاول التسلل إلى قاعدة زيكيم الإسرائيلية، مؤكدا أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، أفادت القناة 12، بأن هناك حوالي 40 فتحة بالسياج الحدودي بين قطاع غزة ومستوطنات الغلاف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هذه الليلة 500 غارة استهدف خلالها مواقع لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

المصدر: القناة 12+ RT

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