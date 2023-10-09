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الكرملين يعلق على تحركات الأسطول الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط

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الكرملين يعلق على تحركات الأسطول الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، متحدثا عن تحركات الأسطول الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، إن خطر تورط أطراف ثالثة في الوضع في إسرائيل بات كبيرا جدا.

وأضاف بيسكوف: "هناك خطر كبير من تورط قوى ثالثة في هذا الصراع".

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وشدد بيسكوف، على أنه من المهم للغاية إيجاد طرق للانتقال إلى نوع ما من عملية التفاوض في أقرب وقت ممكن من أجل الاستمرار في تقليل هذا التصعيد والخروج من نظام حلول القوة.

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات على قطاع غزة، وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: تاس

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