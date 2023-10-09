تصريحات جديدة للبيت الأبيض عن إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات إلى إسرائيل.

وقال كيربي على تلفزيون "سي بي إس": "سنفعل دائما ما هو ضروري لحماية مصالحنا في مجال الأمن القومي والوفاء بالتزاماتنا في مجال الأمن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هذه المنطقة (الشرق الأوسط)، ولهذا السبب أرسلنا حاملة طائرات إلى الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف: "ليس لدينا خطط لنشر قوات في إسرائيل حتى الآن، لكنني أكرر أننا سنسترشد دائما بمصالحنا".

وفي وقت سابق، أمر البنتاغون المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.

وقال مراسل RT إن السفينة "يو إس إس جيرالد آر فورد" سيرافقها ما يقرب من 5000 من عناصر البحرية الأمريكية وطائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات.

وذكر مسؤولان مطلعان على الموضوع أنه استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء.

المصدر: تاس