الإعلام العبري: مقتل مقدم في الجيش الإسرائيلي خلال مواجهة على الحدود اللبنانية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين مقتل المقدم في الجيش الإسرائيلي عليم سعد من اللواء 300، خلال مواجهة على الحدود اللبنانية.

وأفاد مراسل RT في وقت سابق من مساء يوم الاثنين، بأن دفعة من الصواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.

وأضاف مراسلنا أن مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف قرى عيتا الشعب وعيترون جنوب لبنان بعدة قذائف.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

هذا، وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 4 من عناصره في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية لبنانية بأن المنطقة الحدودية مع إسرائيل تعرضت لقصف من الطيران الحربي بأكثر من 4 غارات يوم الاثنين، مشيرة إلى أن بلدة يارين الحدودية تعرضت لغارة أصابت شرق البلدة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن رقعة القصف الإسرائيلي لجنوب البلاد توسع، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي على علو منخفض في سماء الجنوب.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التمشيط في المنطقة بالإضافة إلى شن غارات جوية في المنطقة.

جدير بالذكر أن حزب الله أعلن في بيان أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية وأصابها إصابة مباشرة، وردت المدفعية الإسرائيلية على الأماكن التي أطلقت منها القذائف.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

المصدر:RT+ وسائل إعلام