صافرات الإنذار تدوي في محيط المسجد الأقصى (فيديو)

أفادت مراسلتنا في القدس بأن صافرات الإنذار تدوي في المدينة ومحيطها، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن سماع دوي انفجارات قوية في القدس.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه تم إطلاق صاروخ باتجاه منطقة القدس.

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن 8 إصابات بينها إصابات خطيرة جراء سقوط صواريخ في أكثر من مكان بمدينة القدس المحتلة.

كذلك دوت صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع المحتلة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن السلطات الإسرائيلية طلبت من المستوطنين في جميع المستوطنات التي تبعد مسافة 10 كم عن الحدود مع لبنان بالدخول إلى الملاجئ فورا.

المصدر: RT + وكالات