المراسل الدبلوماسي الإسرائيلي باراك رافيد: نتنياهو أبلغ بايدن أن إسرائيل مضطرة للدخول بريا

أفادت مراسلتنا في القدس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل مضطرة لبدء عملية برية في قطاع غزة.

وقالت المراسلة إن المراسل الدبلوماسي الإسرائيلي، باراك رافيد" صرح بأن نتنياهو أبلغ بايدن أن إسرائيل مضطرة للدخول بريا.

تتزامن هذه التطورات مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، واستمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ.

وأعلنت إسرائيل حالة الحرب رسميا، وكثفت غاراتها على القطاع، واستدعت قوات الاحتياط.

وهذا وقد أفادت وسائل إعلام عبرية السبت الماضي، بأن مصر أبلغت إسرائيل بأن حزب الله اللبناني سيقـتحم مسـتوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في قطاع غزة.

وقال حزب الله اللبناني معلقا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس يوم السبت، إن "قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية".

وأكد أن "هذه العملية هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".

المصدر: RT