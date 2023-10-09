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استمرار الاشتباكات على عدة محاور ومقاتلو القسام يسيطرون على مستوطنة "بئيري" بالكامل (فيديو)

أخبار العالم العربي

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وثق مقطع فيديو نشر اليوم الاثنين، سيطرة كاملة لقوة راجلة لمقاتلين فلسطينيين، على مستوطنة "بئيري"، في غلاف غزة.

 في غضون ذلك، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الاشتباكات بين الجيش ومسلحين فلسطينيين تجددت في سديروت.

يأتي ذلك، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأحد أن "8 بلدات في جنوب إسرائيل لا تزال حتى اللحظة تحت تهديد حماس"، في وقت أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت ليل السبت/ الأحد وفجر الأحد، من إمداد مقاتليها بالعتاد والقوات.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر قائمة جديدة بأسماء 16 جنديا قتلوا بينهم ضابط برتبة مقدم ما يرفع مجموع قتلاه إلى 73 جنديا.

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المصدر: RT

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