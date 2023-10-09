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استخباراتي أمريكي سابق: واشنطن لم تحاول تسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل بشكل جدي

أخبار العالم

استخباراتي أمريكي سابق: واشنطن لم تحاول تسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل بشكل جدي
AP
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أعلن الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، أن واشنطن لم تقم بمحاولات فعالة لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، واكتفت بإرسال الأسلحة لإسرائيل.

وقال جيرالدي: "لم تظهر واشنطن أي قدرة على التعامل حتى مع أزمة صغيرة، سواء في الكونغرس أو في البيت الأبيض. واستجابة لهذه المشكلة، تم تخصيص المزيد من الأموال والأسلحة، أظن أن الحزب الجمهوري الآن سينضم إلى هذه المسألة لأن الأمر يتعلق بإسرائيل".

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وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: نوفوستي

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