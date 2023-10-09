البيت الأبيض يعلن تسريع وصول المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل في الأيام المقبلة.

وقال كيربي للصحفيين: "سيكون هناك المزيد من المساعدات الأمنية في الأيام المقبلة".

إقرأ المزيد

وأضاف أن واشنطن تهدف إلى تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع طلبات مساعدة عسكرية إضافية من إسرائيل وتعتزم تلبيتها "بأفضل السبل الممكنة".

وكشف مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن تقدم ذخيرة إضافية كمساعدات لإسرائيل وتعمل مع صناعة الدفاع لتسريع طلبات تل أبيب العسكرية.

وأضاف: "الإدارة الأمريكية تعمل بأسرع ما يمكن لتوفير الذخيرة الضرورية من مختلف الأنواع والمعدات. كما أنها على اتصال مع قطاع الصناعة لضمان سرعة تسليم الطلبات الإسرائيلية".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر بأن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من واشنطن تزويدهم بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" وذخائر أخرى والتعاون في جمع المعلومات الاستخبارية.

المصدر: نوفوستي