السفارة الإسرائيلية في الصين تعرب عن أملها في الحصول على دعم بكين

أعربت السفارة الإسرائيلية في الصين عن أملها في الحصول على دعم بكين في الأوقات العصيبة التي تواجهها.

جاء ذلك في حساب السفارة على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، حيث أعربت السفارة عن امتنانها لجميع دول العالم التي تدعم إسرائيل، وتابع البيان: "كما نأمل أن تقدم الصين الدعم لإسرائيل خلال هذا الوقت العصيب".

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وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أصدرت، الأحد، رسالة دعت فيها طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار. إضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الطريقة الأساسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكانت إسرائيل قد تعرضت صباح السبت الماضي إلى هجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، حيث قالت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق أكثر من 3 آلاف صاروخ، وتوغل مقاتلو حماس في مناطق غلاف غزة جنوب إسرائيل بعد تلك الهجمات الصاروخية.

وقد أعلن الجناح العسكري لحركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة. وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطابه للأمة، على الأحداث بأن البلاد "في حالة حرب"، وقال إنه أمر بتعبئة جنود الاحتياط على نطاق واسع، ويقوم الجيش الإسرائيلي بتطهير المناطق المأهولة بالسكان.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 2382 شخصا أصيبوا في عملية "طوفان الأقصى"، تتم معالجتهم في المستشفيات الإسرائيلية، فيما ذكرت قناة i24 الإخبارية أمس الأحد أن عدد القتلى من الإسرائيليين نتيجة تصعيد الصراع قد تجاوز 700 قتيل. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 436 فلسطينيا وإصابة 2271 بجروح متنوعة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

بدوره أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بأن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي يومي 7،8 أكتوبر بلغ 13 على الأقل.

وتدخل عملية "طوفان الأقصى" اليوم الاثنين، يومها الثالث، وسط اشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة، وإطلاق للصواريخ، فيما أعلنت إسرائيل الحرب رسميا، وكثفت غاراتها على القطاع.