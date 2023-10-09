"واينت": غانتس يقترح على الليكود تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الحرب من دون بن غفير وسموتريتش

أفاد موقع "واينت" بأن زعيم معسكر الدولة بيني غانتس اقترح على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الحرب، من دون الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

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ووفق الموقع، فإن الهدف من هذا الاقتراح، هو إنشاء منتدى يضم ما يصل إلى 5 مسؤولين كبار، بمن فيهم بيني غانتس وغادي آيزنكوت، واثنان أو ثلاثة وزراء آخرين من الليكود.

يأتي ذلك، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة الحرب متجاوزا المناقشات الحكومية وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي، الذي تحدث عن خشية الحديث عن المعلومات العسكرية والأمنية داخل الحكومة الحالية خشية من تسريب المعلومات لا سيما وأن الحكومة تضم وزراء لا خبرة سابقة لهم بالحرب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية، سيعقد جلسته الثالثة منذ السبت الفائت مساء اليوم الاثنين، بحضور كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

المصدر: RT