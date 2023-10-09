السوداني يبحث مع أمير قطر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال مجلس الوزراء العراقي إنه "خلال الاتصال الهاتفي تم التأكيد ضرورة إيقاف التصعيد وعمليات القصف العدواني على غزة".

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وأضاف أن: "الجانبين شددا على بذل المزيد من الجهود الإقليمية والدولية لإرغام قوات الاحتلال على احترام القوانين والمواثيق الدولية، وإيقاف سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة للمقدسات، والتحرك الدولي العاجل من أجل تحقيق التطلعات العادلة التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أراضيه".

وأطلقت حركة حماس أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT