العراق: الصدر يدعو لتظاهرة مليونية في بغداد يوم الجمعة المقبل وحرق الأعلام الإسرائيلية

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاثنين، العراقيين إلى تظاهرة مليونية موحدة في بغداد يوم الجمعة المقبل ورفع الأعلام الفلسطينية وحرق الأعلام الإسرائيلية.

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وقال الصدر في بيان "من الواجب علينا نحن العراقيين المجاهدين المقاومين للاحتلال الأمريكي وكل محب للقضية الفلسطينية الخروج بمظاهرات مليونية سلمية موحدة في ساحة الإصلاح والمظلومين (ساحة التحرير) ليرتفع صوت الجهاد من العاصمة العراقية بغداد وليصل إلى العالم كله ولنحرق الأعلام الإسرائيلية رافعين الأعلام الفلسطينية جنباً إلى جنب مع العلم العراقي".

وأضاف "عسى أن تكون تلك المظاهرة تحطيما وتشتيتا لهم ولنرعب كبيرة الشر أمريكا والتي تدعم الإرهاب الصهيوني ضد أحبتنا في فلسطين ولتعود الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف إلى كنف الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه".

وتابع الصدر "موعدنا للتظاهر في يوم الجمعة القادمة وبعد صلاة جمعة موحدة في زحف مليوني من جميع المحافظات لنثبت للفاسدين والظالمين إننا مستمرون بدعم الإصلاح والمقاومة".

RT

المصدر: RT