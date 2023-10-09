"القناة 13" العبرية: إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان

قالت "القناة 13" العبرية مساء يوم الاثنين، إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا خلال اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي "استمرارا للتقارير الأولية، قوات تابعة لجيش الدفاع قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية".

وأضاف أن الجيش يواصل عمليات التمشيط في المنطقة بالإضافة إلى شن غارات جوية في المنطقة.

ويأتي تأكيد الجيش الإسرائيلي بعد أن أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن مسلحين فجروا السياج الحدودي وتسللوا إلى داخل إسرائيل وتجري اشتباكات مسلحة معهم في المكان.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية لبنانية بأن المنطقة الحدودية مع إسرائيل تعرضت لقصف من الطيران الحربي بأكثر من 4 غارات يوم الاثنين، مشيرة إلى أن بلدة يارين الحدودية تعرضت لغارة أصابت شرق البلدة.

كما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن رقعة القصف الاسرائيلي لجنوب البلاد توسع، حيث استهدف الجيش الإسرائلي بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي على علو منخفض في سماء الجنوب.

جدير بالذكر أن حزب الله أعلن في بيان يوم الأحد أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية وأصابها إصابة مباشرة، وردت المدفعة الإسرائيلية بالرد على الأماكن التي أطلقت منها القذائف.

المصدر: RT