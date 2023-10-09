ابن سلمان يؤكد لعباس أن السعودية ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السعودية ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة "وفا" بأن "عباس وضع ولي العهد السعودي في صورة آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة".

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وقدم جزيل الشكر للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، مقدرا عاليا مواقف السعودية الثابتة والجهود التي تبذلها لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

أكد الأمير محمد بن سلمان بدوره، أن السعودية ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن السعودية تبذل جهودا كبيرة لعودة الهدوء والاستقرار.

وقالت وكالة "أ ف ب" إن الهجوم المباغت الذي شنته حماس ضد إسرائيل، أعاد تركيز الأنظار على القضية الفلسطينية ووجه ضربة للزخم الذي اكتسبه مسعى واشنطن لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.

وأطلقت حركة حماس أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.