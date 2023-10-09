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"واينت": طائرة عسكرية إسرائيلية تعيد جثماني السائحين القتيلين من مصر و17 إسرائيليا آخر

أخبار العالم

RT
موقع اطلاق النار على السائحين الاسرائيليين في الاسكندرية
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أفاد موقع "واينت" العبري، الاثنين، بأن طائرة عسكرية إسرائيلية أعادت جثماني السائحين الإسرائيليين اللذين قتلا أمس في الاسكندرية شمال مصر، والجريح، وكذلك 17 إسرائيليا آخر.

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وقال الموقع، "عاد القتلى والجريح من العملية الإرهابية في الإسكندرية إلى إسرائيل على متن طائرة تابعة لسلاح الجو. كما عاد 17 سائحا إسرائيليا إضافيا ممن تعرضوا للهجوم".

وكان مصدر أمني مصري قال الأحد إن شرطيا مصريا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية، ما أدى لمقتل سائحين إسرائيليين ومرشد سياحي مصري، وجرح إسرائيلي.

المصدر: RT+ واينت

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