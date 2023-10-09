توافق بين السيسي وأردوغان بشأن أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكدا الرئيسان على أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد التي تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.

إقرأ المزيد

وذكر أحمد فهمي أن الرئيسان توافقا بشأن أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، أخذا في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم.

كما أكد الرئيسان أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي يتأتي عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي، وتطبيق حل الدولتين استنادا إلى المرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي وقت سابق، شدد أردوغان على أن نهج إسرائيل الذي يتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، يشكل تهديدا للشعب الإسرائيلي.

وقال أردوغان "بطبيعة الحال فإن عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بوعوده للفلسطينيين يلعب دورا خطيرا للغاية في تعميق الأزمة منذ عام 1949".

إقرأ المزيد

وأضاف "اعترفنا بدولة إسرائيل وحافظنا على علاقات دبلوماسية معها، ونعتقد أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس داخل حدود عام 1967".

وتابع "من الواضح أن المشكلة في المنطقة لا يمكن حلها بمضايقة الشعب الفلسطيني ومصادرة بيوته وأراضيه.. هذا النهج سيؤدي لفشل في عملية إحلال السلام".

وختم أردوغان "نحن نعارض أيضا الأعمال العشوائية ضد السكان المدنيين الإسرائيليين، إن تدمير غزة وتفجير المساجد وقتل المدنيين أمر غير مقبول، الحرب لها أيضا أخلاقها وجميع الأطراف ملزمة بالامتثال لها".

وتستمر الاشتباكات في قطاع غزة حيث حشدت إسرائيل تعزيزات في اليوم الثالث للعملية العسكرية المباغتة التي شنتها حماس وخلفت أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين ودفعت أكثر من 120 ألفا للنزوح في القطاع المحاصر.

إقرأ المزيد

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وتمكنت الفصائل الفلسطينية منذ يوم السبت 7 أكتوبر من أسر ما يزيد عن 100 إسرائيلي بعد اقتحامها المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT