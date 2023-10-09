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إطلاق رشقة صاروخية من غزة وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس

في ظل نزيف بورصة تل أبيب.. "بنك إسرائيل" يتدخل

مال وأعمال

في ظل نزيف بورصة تل أبيب..
Globallookpress
صورة تعبيرية
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يحاول البنك المركزي الإسرائيلي دعم بورصة تل أبيب والعملة الإسرائيلية بعد تراجعهما الحاد في ظل الضغوطات الناجمة عن المواجهة العسرية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

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وأعلن "بنك إسرائيل"، في بيان اليوم الاثنين: "عن برنامج لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق المفتوحة، وذلك للحفاظ على الاستقرار".

وأضاف المركزي، أنه "سيعمل في السوق في الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار حسن سير عمل الأسواق".

ورغم ذلك ظل مؤشر بورصة تل أبيب الرئيسي بحلول الساعة 11:15 بتوقيت موسكو، في المنطقة الحمراء، ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد تراجع المؤشر بنسبة 0.27% إلى 1707.60 نقطة.

في ظل نزيف بورصة تل أبيب..

وكان المؤشر "تي إيه 35" قد استهل تعاملات اليوم على ارتفاع بعد أن هبط أمس بنحو 7%، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل 3% في رد فعل السوق على عملية "طوفان الأقصى".

وفي سوق العملات واصلت العملة الإسرائيلية تراجعها، حيث صعد الدولار بنسبة 2.04% إلى 3.9245 شيكل.

في ظل نزيف بورصة تل أبيب..
Bloomberg

المصدر: RT + بلومبرغ

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