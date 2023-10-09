 
مباشر
عاجل
القناة 12 :هناك حوالي 40 فتحة بالسياج الحدودي بين قطاع غزة ومستوطنات الغلاف

الشيكل الإسرائيلي يهوي إلى أدنى مستوى في 8 أعوام

مال وأعمال

الشيكل الإسرائيلي يهوي إلى أدنى مستوى في 8 أعوام
Globallookpress
صورة من الأرشيف - أوراق نقدية إسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6ut

انخفض الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له في 8 أعوام، في تعاملات اليوم الاثنين، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.54% إلى 3.9054 شيكل إسرائيلي، وقبل ذلك سجلت العملة 3.9581 شيكل، وهو أدنى مستوى في نحو 8 سنوات بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

الشيكل الإسرائيلي يهوي إلى أدنى مستوى في 8 أعوام
Bloomberg

كذلك سجلت العملة الإسرائيلية تراجعا أمام نظيرتها الأوروبية، وصعد سعر صرف اليورو بنسبة 1.14% إلى 4.1164 شيكل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

الشيكل الإسرائيلي يهوي إلى أدنى مستوى في 8 أعوام
Bloomberg

وجاء انخفاض العملة الإسرائيلية كرد فعل للسوق على عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها "حماس" يوم السبت الماضي.

وقبل إطلاق العملية كان الشيكل عند أضعف مستوياته في 2023، في ظل الضغوطات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل بسبب خطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية.

المصدر: RT + رويترز + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا