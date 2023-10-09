الخارجية الإيرانية: اتهام طهران بالتدخل بعمليات الفلسطينيين هو للتغطية على خسائر إسرائيل وفشلها

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، إن اتهام طهران بالتدخل بعمليات الفلسطينيين هو للتغطية على خسائر إسرائيل وفشلها.

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وقال المتحدث باسم الخارجیة في مؤتمر أسبوعي إن "اتهامات الولايات المتحدة بشأن تدخل إيران في هذا الهجوم هي للتغطية على فشل الكيان الصهيوني والخسائر التي تكبدها، وتناسي دعمها لجرائم الكيان المحتل خلال العقود الماضية".

واعتبر المتحدث أن حضور السفن الحربية الأمريكية قرب المياه الخليجية، يعني مشاركة أمريكية مباشرة في هذه الحرب.

وقال المتحدث إن "واشنطن والدول الأوروبية لا تزال

تدعم الظالم بتوجيه الاتهامات إلى الشعب الفلسطيني المظلوم وتغض الطرف عن الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين".

وأضاف: "نأمل دعما أكبر من الدول الإسلامية لفلسطين، وقد اقترح وزير الخارجية الإيراني بعقد اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في خطوة لتكريس الدعم للشعب الفلسطيني".

وشدد المتحدث على أنه "من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه مقابل المحتل وهو حق مشروع"، مضيفا: "أما من يهدد بضرب إيران عليه أن يستخلص من هجوم الفلسطينيين.. وأي خطأ سيواجه برد حازم".

ولفت المتحدث إلى أن "المقاومة الفلسطينية في مستوى جيد من القوة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني"، وقال: "على الدول الإسلامية أن تقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية وكل مساعينا ترتكز علي توحيد المواقف الإقليمية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني".

وفي شأن تهديدات واشنطن بضرب مصافي النفط الإيرانية إذا تدخل حزب الله في هذه الحرب، قال المتحدث: "على الدول أن تنتبه لتصريحاتها وتبعاتها القانونية.. الجمهورية الإسلامية لا تتساهل في الدفاع عن أمنها، وأي خطأ من قبل العدو سيواجه برد حازم".

المصدر: RT