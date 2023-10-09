خبير: إسرائيل ليست دولة منتجة للنفط لكن الأسعار ستحلق في حالة واحدة

استبعد الخبير في شؤون الطاقة بوريس مارتسينكيفيتش، أن يؤدي التوتر في منطقة الشرق الأوسط في شكله الحالي إلى تقلبات حادة في أسواق النفط العالمية.

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وأشار الخبير، في حديث لـRT، إلى أن أسعار الخام في الأسواق لن تقفز كون إسرائيل ليست دولة منتجة للنفط الخام، لكن إذا توسع التوتر ليشمل إيران فإن الأسعار ستحلق.

وقال مارتسينكيفيتش، إن "أحداث الشرق الأوسط مثيرة ويمكن أن تؤثر على سوق النفط العالمية في حال أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة أن إيران لها صلة بالأحداث وحاولت فرض عقوبات جديدة عليها، كما أن التطورات يمكن أن تذهب أبعد من ذلك إذ نفذت طهران تحذيراتها ووعيدها وأغلقت مضيق هرمز كرد على خطوات عدائية ضدها".

وفي تعاملات اليوم صعدت أسعار الذهب الأسود بأكثر من 4% على وقع التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، والذي أثار مخاوف من حدوث اضطرابات محتملة في الإمدادات من المنطقة الغنية بالنفط.

وبحلول الساعة 17:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.46% إلى 86.48 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 4.16% إلى 88.10 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT