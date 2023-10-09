إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى في إسرائيل إلى 700

أفادت قناة "إسرائيل 24" الاثنين، بأن الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام السبت، خلف حتى الآن نحو 700 قتيل و2100 جريح وعشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقالت القناة الإسرائيلية إن إسرائيل استفاقت صباح هذا اليوم على هول نتائج الهجوم المباغت لكتائب القسام، وهو أعنف هجوم شنته عليها حركة حماس، وفق تعبيرها.

وتحدثت القناة عن صدمة كبيرة في نفوس الإسرائيليين.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أمس الأحد، أن من بين المصابين: 20 بحالة حرجة، 330 بحالة خطيرة، و396 بحالة متوسطة، 967 حالتهم خفيفة، و45 مصابون بالهلع فيما يخضع 188 للتقييم الطبي.

لكن سرعان ما تغيرت المعطيات، وارتفع عدد القتلى إلى 700 صباح هذا اليوم.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة الحرب قائلا إن "الحرب ستكون صعبة وباهظة لكن سننتصر فيها".

المصدر: إسرائيل 24+ RT