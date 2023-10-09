الرئيس الإسرائيلي: مقتل هذا العدد الكبير من اليهود في يوم واحد لم يحدث منذ المحرقة اليهودية

صرح الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، اليوم الإثنين، تعليقا على تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن مقتل هذا العدد من اليهود في يوم واحد لم يحدث منذ المحرقة اليهودية.

وقال هرتزوغ مناشدا المجتمع الدولي: "في رأيي الشخصي، إن موت هذا العدد الكبير من اليهود في يوم واحد لم يحدث منذ المحرقة، ولم نشهد منذ المحرقة نساء وأطفالا وأجدادا، يتم اقتيادهم في شاحنات وأسرهم".

وبحسب إذاعة "كان" الحكومية الإسرائيلية، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة لتصعيد الصراع الفلسطينى الإسرائيلي الـ 800 شخص.



ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 560 شخصا.

وفي صباح يوم 7 أكتوبر تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، توغل مقاتلو حماس، بعد هجمات صاروخية واسعة النطاق، في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل.

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: نوفوستي