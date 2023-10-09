نتنياهو: هذه الحرب فرضت علينا وستحدد مصير إسرائيل (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مساء الاثنين، إن هذه الحرب "فرضت علينا وأنها حرب ستحدد مصيرنا".

- هذه حرب مصيرية

- حماس هي داعش وسننتصر عليها كما انتصروا على داعش

- كنت مع القيام بخمس نقاط مهمة تطهير البلدات ومنع دخول المخربين والعديد منهم لا زالوا يتواجدون بيننا

- الانقسام انتهى نحن موحدون

- الآن يجب على القيادة بدون شروط كما فعل بيغن بحرب الأيام الستة

- حاملة الطائرات الأمريكية التي ستصلنا من كبرى الحاملات في العالم

- الكثير من الأخبار الكاذبة يحاولون منها ضعضعة معنوياتنا

- يجب أن نكون مزودين بالصبر

- عينت مسؤولا عن ملف الأسرى وقد بدأ مهام عمله

- كرئيس وزراء إسرائيل أقول لكم نحن مصرون على مواصلة المعركة والانتصار لشعبنا ودولتنا

- قيل في التوراة إن شعب إسرائيل باق

- نحن في حرب من أجل مصيرنا

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية