نتنياهو: هذه الحرب فرضت علينا وستحدد مصير إسرائيل (فيديو)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مساء الاثنين، إن هذه الحرب "فرضت علينا وأنها حرب ستحدد مصيرنا".
- هذه حرب مصيرية
- حماس هي داعش وسننتصر عليها كما انتصروا على داعش
- كنت مع القيام بخمس نقاط مهمة تطهير البلدات ومنع دخول المخربين والعديد منهم لا زالوا يتواجدون بيننا
- الانقسام انتهى نحن موحدون
- الآن يجب على القيادة بدون شروط كما فعل بيغن بحرب الأيام الستة
- حاملة الطائرات الأمريكية التي ستصلنا من كبرى الحاملات في العالم
- الكثير من الأخبار الكاذبة يحاولون منها ضعضعة معنوياتنا
- يجب أن نكون مزودين بالصبر
- عينت مسؤولا عن ملف الأسرى وقد بدأ مهام عمله
- كرئيس وزراء إسرائيل أقول لكم نحن مصرون على مواصلة المعركة والانتصار لشعبنا ودولتنا
- قيل في التوراة إن شعب إسرائيل باق
- نحن في حرب من أجل مصيرنا
المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية