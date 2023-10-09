"سرايا القدس" تعلن اقتحام برج عسكري في مستوطنة عيناف بالضفة الغربية

أعلنت جماعة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ "الجهاد الإسلامي"، عن اقتحام برج عسكري في مستوطنة عيناف بالضفة الغربية، ومقتل إسرائيلي جراء العملية.

وقالت "سرايا القدس" في بيان لها، مساء الاثنين، إن كتيبة طولكرم التابعة لها نفذت عملية تسلل داخل مستوطنة عيناف، جرى خلالها "اقتحام البرج العسكري في المستوطنة والسيطرة عليه واستهداف عدد من المستوطنين".

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وأضافت أن العملية أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة عدد آخر "في حصيةل أولية".

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود أنباء عن إصابة مستوطنة في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة عيناف شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأضافت أن قوات الأمن الإسرائيلية تنفذ أعمال بحث وتمشيط واسعة في المنطقة.

المصدر: RT + وكالات