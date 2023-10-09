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"وفا": مواجهات عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

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أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي، وانتشرت في أحياء عدة، واندلعت مواجهات أطلقت خلال الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل الفتى آدم الجولاني (16 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، هذه الليلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطيني إن 6 شبان، قتلوا الأحد، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

يتبع..

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